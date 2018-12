Roma, branco di messicani ubriachi massacra di botte un tassista. Due arresti

Visibilmente alticci, tentano di salire tutti insieme in un unico taxi per tornare in hotel, ma il loro numero eccedeva i posti disponibili nell’”auto bianca” e al diniego del tassista lo hanno aggredito con calci e pugni, mandando in frantumi anche il lunotto del taxi.

La vittima, un romano di 46 anni, ha immediatamente contattato il “112” e i Carabinieri della Stazione Roma Aventino, in zona per i controlli rafforzati in occasione delle festività natalizie e di fine anno, sono riusciti a identificare e fermare due degli esagitati.

Si tratta di cittadini messicani di 33 e 59 anni, che sono stati denunciati a piede libero con le accuse di interruzione di pubblico servizio, lesioni personali e danneggiamento.

Gli altri componenti del branco sono riusciti a sparpagliarsi lungo le vie limitrofe ma i Carabinieri sono sulle loro tracce.

La vittima della brutale aggressione, visitata dai sanitari dell’ospedale “Santo Spirito”, è stata giudicata affetta da un trauma cranico lieve, dalla frattura delle ossa nasali e da policontusioni. Il 46enne è stato dimesso con 20 giorni di prognosi.