Roma, bucavano le ruote alle auto dei turisti e poi li derubavano: tre arresti

Bucavano le gomme delle auto dei turisti stranieri, si avvicinavano a loro fingendo di volerli aiutare, poi li derubavano: un marocchino e due algerini arrestati per furto aggravato.

Il piano era studiato nei mini dettagli ma stavolta la truffa non è andata a buon fine per i tre malviventi.

I carabinieri infatti avevano notato i tre in atteggiamento sospetto nei pressi di un’autovettura di lusso con una ruota sgonfia, ferma al lato della carreggiata in via San Martino della Battaglia.

Immediati accertamenti hanno permesso di ricostruire che i tre, dopo aver forato la ruota del veicolo con a bordo una coppia di turisti americani, entrambi 70enni, in marcia lungo la strada trafficata, si erano avvicinati, offrendo loro aiuto per sostituire la ruota danneggiata. I malviventi, due di 37 anni e uno di 35, in un momento di distrazione delle vittime, quando erano fuori dall’abitacolo, avevano rubato la borsa della donna, tentando poi di darsi alla fuga alla vista dei militari. I carabinieri però sono riusciti a bloccare immediatamente due di loro ed a rintracciare anche il terzo, poco dopo, in una stanza di un B&B poco distante, dove i ladri alloggiavano temporaneamente.

Tutta la refurtiva è stata recuperata e riconsegnata alle vittime. Gli arrestati sono stati portati in caserma e trattenuti in attesa del rito direttissimo.