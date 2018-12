Roma cantiere infinito. Raggi lancia la mappa interattiva dei lavori stradali

Cantieri infiniti, lavori stradali, disagi e nuovi percorsi disponibili in tempo reale. Il Comune lancia la mappa interattiva dei lavori stradali in corso, terminati, o in progettazione della Capitale.

Un "click" del mouse per ottenere informazioni e foto sullo stato dei lavori. Il sindaco Raggi lancia la mappa interattiva che attinge ai dati estratti dal sistema Silap (Sistema informativo lavori pubblici utilizzato dal personale tecnico del dipartimento Simu), che al momento conta 169 cantieri, di cui 122 già portati a termine. Il dipartimento Sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana del Campidoglio (Simu), ha la reponsabilità della manutenzione ordinaria e straordinaria di circa 800 chilometri di strade di grande viabilità. "La manutenzione degli altri 4.700 chilometri di viabilità secondaria - ricordano dal Comune - è di responsabilità dei singoli Municipi".

"Questa amministrazione - ha sottolineato la Raggi - ha stanziato oltre 250 milioni di euro per la manutenzione delle strade. Roma sconta una carenza di anni e quindi avremo bisogno di altre risorse". La mappa interattiva, accessibile anche da smartphone e tablet all'indirizzo https://www.comune.roma.it/servizi2/stradenuove/index.jsp, sarà visitabile tra pochi giorni direttamente dalla home page del sito di Roma Capitale. Grazie ad una barra di ricerca è inoltre possibile trovare le strade di proprio interesse, per verificare l'eventuale presenza di lavori e la competenza degli interventi (se dell'Amministrazione centrale o dei singoli Municipi).

"Maggiore fruibilità delle informazioni e trasparenza dei processi amministrativi: è con questo obiettivo - ha spiegato l'assessora Gatta - che è stata realizzata una mappa interattiva che rende accessibili a tutti la documentazione e la localizzazione degli interventi di manutenzione delle infrastrutture sulla rete di grande viabilita' di Roma Capitale. Ad oggi - ha continuato - e' in corso di popolamento, sara' ulteriormente aggiornata e via via che saranno messi a gara gli interventi compariranno geolocalizzati con un apposito marcatore. C'è ancora lavoro da fare, si tratta - ha concluso - di uno strumento che verra' definito continuamente in base alle esigenze che si verificheranno via via. Questa si può considerare una versione 'beta".