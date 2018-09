Roma, caos Isee nelle scuole: sistema online ko. Famiglie a rischio “stangata”

Esplode il caso Isee nella scuole di Roma. Il sistema per la presentazione del modulo va ko tra problemi e ritardi: centinaia di famiglie a rischio "stangata".

Problemi di registrazione online, password mai consegnate e scadenza di domenica. La data per la consegna delle esenzioni delle refezioni scolastiche, fissata per il 30 settembre, si avvicina, ma il rischio che diverse famiglie rientrino, ingiustamente, nella fascia di reddito più alta è sempre più concreto. A causa di diversi disagi riscontrati nella registrazione online molte famiglie non riusciranno infatti a consegnare l'Isee, perdendo la possibilità di ottenere tariffe agevolate, che spetterebbero loro, ed andando incontro a tariffe altissime.

Una situazione borderline denunciata da Fabrizio Santori e Emiliano Corsi, membri del direttivo regionale della Lega Lazio, che tramite una nota congiunta lanciano un appello per scongiurare il pericolo: "Chiediamo, dunque, al Comune di posticipare il termine ultimo per la consegna dei moduli di almeno di due settimane per dare modo a tutti i genitori che ne abbiano fatto richiesta presso i propri Caf di ottenere la documentazione necessaria per poter accedere alle esenzioni per la refezione. In questo modo si eviterebbe un’ingiustizia sociale assurda, che si andrebbe a sommare ai tanti disagi che famiglie e alunni vivono comunque nelle scuole pubbliche".