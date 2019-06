Questa notte il Centro Sociale Anziani Conca d'Oro nel Parco delle Valli è stato completamente distrutto da un incendio.

Lo comunica in una nota il Municipio III di Roma. Il Centro era stato recentemente ristrutturato per riqualificare gli spazi che i numerosi soci utilizzavano per le loro attività. “Faremo di tutto per ricostruirlo nel più breve lasso di tempo possibile”, assicura il presidente del Municipio III, Giovanni Caudo.