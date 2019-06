Roma centro della moda: bellezza, lusso e sfilate alla Fashion Week 2019

di Tiziana Galli

Rome Fashion Week 2019: alta moda per molti ma non per tutti.

Da sabato 22 giugno a lunedì 24 oltre novanta espositori internazionali lanceranno in anteprima le loro collezioni 2020 alla RFW 2019 che si terrà in Via Portuense 1645/47, presso la Nuova Fiera di Roma. L’esposizione sarà aperta agli addetti ai lavori mettendo direttamente a contatto produttori e venditori: una “tre giorni” incentrata su lusso, moda sposa e cerimonia con esposizioni statiche e sfilate.

Come spiegano Fabio Ridolfi e Andrew Lookman, ideatori della manifestazione: “non tutto quello che è esposto sarà messo in commercio, per via del vaglio dei tantissimi compratori internazionali che ogni anno si accreditano”. I patron incalzano sottolineando che la RFW è il miglior centro di acquisto del Sud Europa costituendo un ricco mix di aziende internazionali che propongono design e collezioni di alta gamma. Tra le aziende che esporranno si possono ricordare nomi come Musani, Nicole, Pronovias, Notaro, As Seleccion, Frank Lyman, Gattinoni, Gai Mattiolo, Maria Vittoria Vinci e molti altri.

Gli ottomila mq della Fiera di Roma, oltre alle sfilate e alle presentazioni, accoglieranno produttori, buyer e addetti stampa provenienti da oltre quaranta paesi del mondo come ad esempio gli Stati Uniti, la Germania, l’Austria, la Svizzera, la Francia, la Danimarca, la Finlandia, la Norvegia, la Svezia, il Regno Unito, l’Italia, la Grecia, la Polonia, la Federazione Russa, la Bielorussia, la Repubblica Ceca, l’Estonia, la Croazia, la Lituania, la Romania, la Serbia, l’Ucraina, il Brasile, Dubai, la Giordania e l’Arabia Saudita.