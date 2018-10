"Roma città per la vita”, la mozione anti-aborto di Fdi scatena le polemiche

Roma "città per la vita", come Verona. La mozione a tema aborto e 194 di FdI, ancora prima di arriva in Campidoglio, scatena le polemiche.

Obiettivo di FdI, in linea con la discussa mozione già approvata a Verona, è far "proclamare ufficialmente" anche "Roma 'città a favore della vita' e inserire questo principio generale" nel suo statuto. Si chiede di "predisporre un piano straordinario che rimetta al centro delle politiche capitoline la famiglia e la natalità, a partire dalla leva fiscale con il quoziente familiare". Il documento risulta all'ordine del giorno della riunione di lunedì dell'Assemblea Capitolina, ma con ogni probabilità verrà votato in uno dei prossimi consigli, domani o giovedì. L'orientamento deciso dal gruppo di maggioranza M5S è di votare no.

Chi ha, invece, annunciato 'presidio' già da lunedì stesso in Campidoglio sono le attiviste di 'Non una di meno'.