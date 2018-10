Roma, cittadini e politici a confronto. Forza Italia inaugura l'appuntamento

Cittadini e politici a confronto, Forza Italia lancia su Roma la propria "scuola di formazione politica" sui grandi temi del paese. Prima appuntamento mercoledì 17 ottobre.

Ad inaugurare la serie di incontri il capogruppo forzista alla Regione Lazio Antonello Aurigemma, con l'evento "Europa: casa o prigione?". "La politica deve essere vicina e farsi portavoce, in modo ancor più incisivo, delle istanze dei territori, ascoltandone le problematiche ed esigenze - ha dichiarato Aurigemma - Allo stesso tempo, è fondamentale portare avanti iniziative, anche al fine di contribuire a stimolare un dibattito costruttivo, sulle tematiche attuali. Per questi motivi, ho deciso di organizzare una serie di incontri formativi sui grandi temi che stanno coinvolgendo il nostro paese, anche in relazione alla crisi che sta avendo l'Europeismo. Sarà l’occasione per confrontarsi su alcuni questioni, di particolare rilevanza".