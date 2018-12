Roma come i Caraibi. L'M5S "dimentica" il piano freddo: affondo del Pd

La Roma a cinque stelle diventa come i Caraibi: caldo, bel tempo e sole anche sotto Natale. A ridosso di Natale il Piano Freddo del Comune un miragio. Incalzata dalle opposizioni, l'assessore Baldassare, responsabile delle politiche sociali, ammette: "C'è solo la gara".

Niente cifre, numeri, date. Solo l'annuncio di una gara, non ancora pronta il 17 dicembre. Con l'avvicinarsi del Natale e l'abbassarsi delle temperature un intero "esercito" di dimenticati soffre e rischia la vita ogni notte, accampati all'aperto in ogni tipo di alloggio di fortuna. Il tutto abbandonati dalle istituzioni. È il deprimente quadro del lavoro del Comune dipinto dal Pd, che rivela la risposta dell'Assessore Baldassare all'interrogazione, risalente ai primi di dicembre, dell'assessore Giovanni Zannola: "Al'inizio del mese avevamo presentato una interrogazione all`assessore Baldassarre per sapere quali provvedimenti l`amministrazione, anche alla luce della serie di sgomberi in atto, avesse messo in atto con il Piano freddo - ha raccontato Zanola - Nella risposta che ci è arrivata oggi non ci sono né` numeri né date ma solo l`annuncio di una gara che evidentemente al 17 dicembre non è ancora stata espletata. Di fatto la città non ha un Piano freddo ma solo un annuncio e un indirizzo politico dell`assessore agli uffici che racconta che allargherà la platea dei beneficiari. A ridosso delle festività natalizie e con il previsto abbassamento delle temperature il Piano freddo a Roma è ancora in alto mare".

L'assessore dedica poche righe per spiegare gli interventi messi in atto, limitandosi a sostenere - si legge nel documento - di aver "indetto una procedura di gara per aumentare, rispetto agli anni precedenti, la capacità di accoglienza soprattutto nelle ore notturne".