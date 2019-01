Roma, con cocaina nell'auto chiedono indicazioni ai carabinieri: arrestati

Capodanno stupefacente per una coppia di pusher, che ha brillantemente chiesto indicazioni stradali ad una pattuglia dei carabinieri, nonostante un kg di cocaina purissima nel bagagliaio dell'auto.

È accaduto a Viterbo, dove finire in manette sono stati due fratelli di origini calabrisi ma residenti da tempo a Roma. I due corrieri della droga hanno fermato infatti una pattuglia di militari, chiedendo come aggiungere la località di "Ferento" dicendo che dovevano raggiungere un fantomatico centro commerciale presente in quella zona (notoriamente rurale). Ad attirare l'attenzione dei militari uno dei due fratelli, che tremava in maniera apprentemente inspiegabile.

I Carabinieri hanno così deciso di effettuare un controllo e nel bagagliaio dell'utilitaria sulla quale viaggiavano i due hanno trovato un involucro contenente oltre un chilo di cocaina purissima: con la droga sequestrata si sarebbe potuto realizzare circa 5.000 dosi daimmettere sul mercato, per introiti illegali di decine di miglia di euro. I due fratelli, uno di 66 e altro di 54 anni, sono stati così arrestati e portati in carcere, dove il gip ha convalidato la misura cautelare.