Roma, con parrucca e taglierino minacciano dipendenti e tentano colpo in banca

"Armati" di parrucca e taglierino hanno minacciato i dipendenti di una banca, facendosi aprire le casse. Rapina sventata dagli agenti delle volanti e dei commariati di zona Aurelio e Primavalle.

I poliziotti sono stati allertati dal sistema di sicurezza, ed entrati nell'istituto di credito, in via Pasquale II, hanno subito bloccato i rapinatori. In manette sono finiti due italiani di 31 e 40 anni, già noti alle forze dell'ordine per reati specifici. All'esterno della banca è stato sequestrato un motorino, che probabilmente doveva essere usato per lafuga.