Roma, dallo sport al fashion: Banchetti compie 100 anni di storia

Banchetti Sport, il noto negozio di abbigliamento sportivo a Roma, in via di Campo Marzio, compie 100 anni. Un secolo di storia e di aneddoti, a partire dalla data del centenario.

Esiste, infatti, una querelle, se la data sia il 4 o l'11 novembre; dubbio che nasce dal giorno preciso della fine della prima guerra mondiale. Una presenza storica nel mondo dell’abbigliamento, dal 2008 Banchetti aderisce all’associazione esclusiva “Negozi Storici d'Eccellenza di Roma". Dallo sport al fashion: Banchetti Sport ci tiene - in primis - alla qualità del prodotto che offre ai propri clienti. “Da sempre la nostra forza è il controllo di qualità del prodotto è la ricerca costante delle ultime tendenze dello sport West” racconta il titolare Vittorio Banchetti.

Nel negozio le migliori griffe dell'abbigliamento casual sportivo, i marchi più esclusivi per tutte le stagioni. Woolrich, Canada Goose, Save The duck, Jet Set, Add, Colmar, Patagonia, Fisico, Schneiders, Sebago, Spyder, Blundstone, RH+ sono alcuni degli innumerevoli prodotti esclusivi, che contraddistinguono la boutique. I festeggiamenti partono da giovedì 1 novembre e per omaggiare tutti i clienti Banchetti ha pensato ad una campagna promozionale, che avrà termine domenica 4 Novembre.