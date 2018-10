Roma, Daniela Martani furiosa. Ira social della vegana: “Il Comune fa schifo”

Virginia Raggi scommette sull'online, ma i servizi telematici del Comune vanno ko. Ira della pasionaria vegana Daniela Martani, che diventa paladina del social.

Altro che rivoluzione digitale, gli uffici anagrafici online sono un flop. Parola di Daniela Martani, volto simbolo della lotta vegana ed ex pasionaria Alitalia, che pubblicamente boccia il servizio. Dopo le polemiche per gli infiniti tempi di attesa relativi al rilascio della carta d'identità elettronica, nel mirino della critica torna il sito "Tu Passi". "Ebbene, una volta entrati dentro il sito si legge una bella scritta che dice 'non è possibile prendere appuntamento per alcun giorno'" denuncia la Martani su Facebook. Il tutto, prosegue, " e non ti specificano da quando il servizio riprenderà è a data da definire. Roba da pazzi". Tramite il proprio profilo social, la Martani avverte così i propri ammiratori: "Se avete bisogno di un certificato anagrafico, cambiare la residenza o della carta di identità a Roma non è possibile averli". Concludendo con un sarcastico ed amaro: "Complimenti al comune di Roma (fa schifo)".

Il tutto solo pochi giorni dall'annuncio del sindaco Raggi, finalizzato ad incentivare l'utilizzo della piattaforma online. A breve il Comune dovrebbe infatti entrare in vigore l'eleminazione dei costi dei diritti di segreteria: 0,26 euro per i certificati in carta semplice e 0,52 euro per quelli in carta legale. Un taglio valido ovvimente solo per le certificazioni emesse con modalità digitale, destinato quindi a quei, pochi, fortunati che ci riusciranno ad evitare ritardi e problemi.