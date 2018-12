Roma, donna trovata morta nel Tevere. Si cercano le due figlie di 6 mesi

Si allontana di casa, portando con le due figlie di sei mesi, poi si getta nel Tevere. Trovata morta una 38enne all'altezza di Ponte Marconi, disperse le bimbe.

La donna è stata vista gettartsi nel fiume da Ponte Testaccio alle 6:20. Immediata la segnalazione alla polizia fluviale e ai vigili del fuoco che hanno poi recuperato il cadavere. Il marito, che ha riconosciuto il cropo, non trovando questa mattina né la coniuge né le due gemelle in casa, si era presentato alla polizia per la denuncia di scomparsa