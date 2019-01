Roma, Epifania con la cultura: ingresso gratuito nei Musei per i residenti

Epifania piena di cultura quella dei romani: il 6 gennaio, la prima domenica del mese, ingresso gratuito nei Musei Civici per i residenti a Roma e nella Città Metropolitana.

L'iniziativa è stata promossa da Roma Capitale e l'Assessorato alla Crescita culturale - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali.

Oltre alle collezioni permanenti dei Musei, spiega una nota, sarà possibile visitare gratuitamente le tante mostre in corso a esclusione dell'esposizione dedicata a Marcello Mastroianni al Museo dell'Ara Pacis.

Sarà aperto al pubblico gratuitamente il percorso di visita nell'area dei Fori Imperiali dalle ore 8:30 alle 16:30, con l'ultimo ingresso disponibile alle 15:30. L'apertura straordinaria prevede l'ingresso in prossimità della Colonna di Traiano e, dopo il percorso con passerella attraverso i Fori di Traiano e di Cesare, la prosecuzione attraverso il breve camminamento nel Foro di Nerva, che permette di accedere al Foro Romano mediante la passerella realizzata presso la Curia dalla Soprintendenza di Stato.

Le mostre in corso affrontano argomenti molto differenti, a partire dai Musei Capitolini, con “La Roma dei Re. Il racconto dell'archeologia” e “I Papi dei Concili dell'era moderna. Arte, Storia, Religiosità e Cultura”.

Proseguendo con “Balla a Villa Borghese” e “L'acqua di Talete. Opere di José Molina”, al Museo Carlo Bilotti di Villa Borghese: la prima incentrata sulle opere dipinte dall'artista nella Villa e l'altra sulle origini del pensiero occidentale.

Al Museo di Roma c'è “Paolo VI. Il Papa degli artisti”, una mostra per ripercorrere la storia degli ultimi tre concili dell'età moderna che hanno determinato nella storia della Chiesa radicali cambiamenti.

Nel chiostro della Galleria d'Arte Moderna di via Francesco Crispi, l'installazione etica di “Antonio Fraddosio. Le tute e l'acciaio”, dedicata agli operai dell'Ilva e alla città di Taranto.

Alla Casina delle Civette di Villa Torlonia “Metamorfosi del quotidiano”, il fascino dei materiali liberty e de'co nella collezione romana di Francesco Principali, raffinato collezionista di arti decorative del XX secolo. Al Casino dei Principi “Discreto continuo - Alberto Bardi. Dipinti 1964/1984”, una mostra che ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica.

Oltre alla straordinaria “Lisetta Carmi. La bellezza della verità”, al Museo di Roma in Trastevere è da vedere la mostra “Vento, caldo, pioggia, tempesta”. Istantanee di vita e ambiente nell'era dei cambiamenti climatici con la quale, attraverso un percorso di fotografie, Greenpeace racconta i cambiamenti climatici.

Al Museo Ebraico di Roma e al Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco la mostra sull'archeologo e mercante d'arte Ludwig Pollak (Praga 1868 - Auschwitz 1943), che ripercorre la storia professionale e personale del grande collezionista dalle sue origini nel ghetto di Praga, agli anni d'oro del collezionismo internazionale, alla tragica fine nel campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau.

Ai Mercati di Traiano - Museo dei Fori Imperiali “Viaggio nel Colosseo - Magico fascino di un monumento”, una mostra grafica sul fascino che "la magia" del Colosseo ha sempre esercitato sull'artista austriaco Gerhard Gutruf, attraverso una selezione delle sue opere realizzate in tecniche e formati differenti.

“Io So(g)no. Sguardi dei minori stranieri non accompagnati sulla loro realtà e i loro sogni” è la mostra fotografica al Museo delle Mura rivolta a minori stranieri non accompagnati accolti a Roma.

Per i possessori della MIC card sarà gratuito l'accesso ai Musei Civici e ai siti archeologici e artistici della Sovrintendenza Capitolina. Sono inoltre gratuite le visite e le attività didattiche che rientrano nel biglietto d'ingresso al museo. La MIC può essere acquistata da chi vive o studia a Roma al costo di 5 euro e permette l'ingresso illimitato per 12 mesi nel Sistema dei Musei in Comune.

Importante novità: è ora possibile anche regalarla con l'edizione GIFT (acquistabile solo nei musei del Sistema - a esclusione di Casa Museo Alberto Moravia e il Museo di Casal de' Pazzi e dei Musei del Territorio - o nei Tourist Infopoint), sempre al costo di 5 euro, a chiunque possegga i requisiti per attivarla.