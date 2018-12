Roma, esercito causa "emergenza buche". L'M5S ammette la crisi di Raggi

L'Esercito a Roma contro le buche, l'M5S ci prova di nuovo. Nel nuovo emendamento la situazione viene definita "emergenza", il testo creativo dei grillini diventa un autogol per il sindaco Raggi.

La guinta Raggi è in crisi, Roma è in emergenza. A certificarlo sono i compagni pentastellati al governo, che, dopo aver visto la bocciatura del primo testo, hanno tentato di giustificare la richiesta di un intervento dell'Esercito con il termine "emergenza". Una licenza creativa che ha però, di fatto, ammesso la situazione disastrata dellaa Capitale: "I grillini sono senza vergogna. Dopo la prima bocciatura, il governo fa rientrare in manovra l'intervento dell'esercito per aggiustare le buche di Roma. Capisco che tsunami-Raggi sia considerata anche dal suo partito una vera e propria calamità ma a mettere le toppe ai suoi danni ci pensino loro, senza disturbare la Difesa -ironizza Stefano Pedica del Pd - Questo emendamento offende non solo l'Esercito, che è impegnato in ben altri compiti, ma tutti gli altri Comuni d'Italia che, attraversol'amministrazione ordinaria, cercano di risolvere i loro problemi. L'unica cosa su cui i grillini hanno ragione è che Roma è una città in emergenza. Solo che l'emergenza si chiama Raggi".