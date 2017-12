Roma, esplode bomba davanti alla caserma dei Carabinieri di San Giovanni

Attentato alla stazione dei carabinieri di San Giovanni.



Un ordigno rudimentale e' stato fatto esplodere giovedì mattina intorno alle 5.30, davanti al portone d'ingresso della stazione dei carabinieri di Roma San Giovanni in via Britannia 37.

Non ci sono stati feriti. Danni al portone. Le indagini sono affidate ai carabinieri del Nucleo informativo e del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Roma e ai carabinieri del Ros. Sul posto e' intervenuto subito, dopo essere stato informato dell'esplosione, il generale Antonio de Vita, comandante provinciale dei carabinieri di Roma.

La procura di Roma ha aperto una inchiesta a carico di ignoti per atto di terrorismo con ordigno esplosivo. Le indagini, che al momento non escludono alcuna pista, sono coordinate dal procuratore aggiunto Francesco Caporale, che coordina il gruppo di magistrati che si occupa di terrorismo.

Le parole di Gabrielli

"E' un episodio gravissimo che ricondurrei pero' nelle dimensioni di quello che e' stato: non deve essere motivo di allarmismo", ha commentato il capo della polizia, Franco Gabrielli. "Di filoni che ci indirizzano verso ipotetiche matrici ce ne sono quanti ne vogliamo".

"Abbiamo delle idee abbastanza chiare su chi possa essere ad aver messo questo ordigno e, quindi, svilupperemo queste idee che non mi sembra il caso di esplicitare". "E' un fatto grave ma non dobbiamo amplificarlo oltremodo. Questi episodi sono avvenuti anche in passato. Vorrei quindi dare un messaggio di rassicurazione. Per certi aspetti - ha concluso Gabrielli - ritengo molto piu' grave la piazzata che e' stata fatta ieri nei pressi della redazione di un gruppo editoriale importante".