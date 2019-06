Roma, esplosione in una villetta: morto un anziano. Le fiamme dal seminterrato

Tragedia in zona Massimina, esplode una villetta: morto un anziano di 82 anni. A causare lo scoppio, probabilmente, da una fuga di gas partita dal seminterrato.

Esplosione e fiamme martedì intorno alle 17 in una villetta di due piani in via Ciro Trabalza, in zona Massimina, a Roma. La deflagrazione - secondo quanto si apprende - sarebbe partita dal seminterrato. Nella villa abitano quattro nuclei familiari.

All'interno è stato trovato il corpo senza vita di un uomo di circa 82 anni. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri della Compagnia di Ostia che indagano sulle cause della deflagrazione. Al momento, secondo quanto si apprende, alla base dell'esplosione ci sarebbe una perdita di gas.