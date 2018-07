Roma, estate pazza tra caldo e pioggia: in arrivo vento e temporali

La pazza estate romana si divide tra caldo torrido, nuove e pioggia. In arrivo, dal pomeriggio di lunedì 16 luglio, vento, temporali e grandinate.

È la nuova allerta meteo della Protezione Civile Regionale, che per le successive 12-18 ore ha emanato un bollettino di citicità "codice giallo". Attese quindi sulla regione Lazio precipitazione sparase, rovesci, anche di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. "Sulla base dei fenomeni previsti, il Centro Funzionale Regionale ha valutato una Criticità codice Giallo (ordinaria) per rischio idrogeologico per temporali sulle zone di Allerta: A (Bacini Costieri Nord), B (Bacino Medio Tevere), D (Roma), E (Aniene) - si legge nella nota ufficiale - Si ricorda che per ogni richiesta di chiarimenti, informazioni e/o interventi è possibile contattare la Sala Operativa della Protezione Civile di Roma Capitale, attiva H24, al numero verde 800 854 854 o al numero 06 67109200".