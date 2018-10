Roma, Eur Spa: confermato Enrico Pazzali amministratore delegato

Enrico Pazzali resta alla guida di Eur Spa.

Il Consiglio di Amministrazione dell'ente controllato per il 90% Ministero dell'Economia e delle Finanze e per 10% Roma Capitale, riunito sotto la guida della presidenza di Alberto Sasso, dopo essere stato eletto il 16 ottobre scorso dall'Assemblea dei Soci, ha conferito la carica di Amministratore delegato ad Enrico Pazzali, definendone poteri e deleghe. Il board, eletto dall'Assemblea dei Soci rimarrà in carica per gli esercizi 2018, 2019 e 2020.

L'assetto degli organi di governance societaria risultante dalle determinazioni odierne è pertanto il seguente. Consiglio di Amministrazione: Presidente Alberto Sasso; Amministratore delegato Enrico Pazzali; Consigliere Elisabetta Corapi; Consigliere Giorgio Fraccastoro; Consigliere Valentina Zanetto.

''Il mio impegno - ha commentato il Presidente Alberto Sasso - sarà rivolto nel perseguire per il prossimo triennio i piani di sviluppo e gli obiettivi di crescita della Società, seguendo un percorso attento alla gestione e alla valorizzazione consapevole di un patrimonio urbanistico, architettonico, artistico e naturale di rara bellezza, valore e rilevanza non soltanto nazionale ma anche internazionale. Un'azione di rinnovamento nella continuità, all'insegna dell'innovazione, dei valori di crescita e sviluppo sostenibile e di progettualità innovative''.