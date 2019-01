Roma fa poker di primi nati: ai quattro bambini fa visita anche la Raggi

Roma fa poker di nascite pochi minuti dopo la mezzanotte. Si chiamano Italo, Tancredi, Anna e Amir i primi nati romani del 2019. Il sindaco Raggi gira gli ospedali per visitarli.

Italo, nato al San Filippo Neri da genitori originari dello Sri Lanka, pesa 4.8 chili. Il papà ha 44 anni e vive in Italia da nove anni mentre la mamma, di nome Ranga, ne ha 32 ed è qui da tre anni.

Tancredi invece è venuto alla luce alla clinica Santa Famiglia in via dei Gracchi 50 secondi dopo lo scoccare della mezzanotte. Pesa 3 chili ed è il primo figlio per mamma Giulia, 34enne di Faenza.

Si chiama Anna la prima bambina romana nata del 2019 alle 00:01 al Fatebenefratelli sull'Isola Tiberina. Nello stesso reparto, qualche minuto prima, anche l'ultimo nato nel 2018, un bimbo alle 23:47.

Al Policlinico Casilino è nato Amir da mamma italiana e papà marocchino.

Il sindaco pentastellato ha fatto visita ai quattro piccoli portando in dono dei fiori per le mamme e una copertina per i neonati.