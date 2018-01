Auto ferme sulla Roma-Fiumicino, dove un incidente ha paralizzato il traffico in direzione dell'aeroporto Leonardo da Vinci.

Secondo quanto riferito da Astral Informobilità, le lunghe code tra l'A21 Roma Civitavecchia e lo svincolo dell'areoporto sarebbero in via di risoluzione. Decisivo l'intervento di un eliambulanza per normalizzare il flusso del traffico, il tilt per diverso tempo.