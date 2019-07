Roma, Forza Italia s'è desta. Un numero di whatsapp per denunciare il degrado

Forza Italia a Roma si risveglia dal letargo. E lancia un numero di whatsapp dove romani e non possono segnalare tutto ciò che non funziona.

“Disservizi, malfunzionamenti, degrado, abbandono. Assistiamo alla Città di Roma che inesorabilmente perde il suo smalto. La Capitale d’Italia è il nostro orgoglio e fa rabbia di vederla ridotta in questo stato anche se i romani, in questi anni, non si sono mai arresi. Associazioni, comitati di quartiere e semplici cittadini hanno raccontato questo degrado con foto, filmati e denunce. Hanno fatto rete e condiviso sui social. Cittadini che “non ci stanno” e che si danno da fare e che da oggi possono contare su di un aiuto in più che può fare la differenza. Istituzionalizziamo il dissenso al degrado”. E questa la proposta di Forza Italia che ha attivato una linea diretta con il numero Whatsapp 3926550221 – “per lavorare tutti insieme per migliorare la nostra Città”. Gli amministratori locali di Forza Italia, dislocati sul territorio, sono pronti a raccogliere quante più informazioni possibili sui disservizi nella Capitale e presentare le dovute istanze all'Amministrazione competente.

Il progetto porta la firma del Davide Bordoni capogruppo di Forza Italia in Campidoglio e di Pasquale Calzetta, delegato del coordinamento romano di FI per le periferie.