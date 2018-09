Roma-Frosinone, spinge una donna e la fa cadere dalle scale: arrestato tifoso

Spintona alle spalle una donna e la fa cadere dalla scalinata della curva nord dello Stadio Olimpico: tifoso romanista arrestato dalla Digos e dai poliziotti del commissariato Prati.

L’aggressione è accaduta all’inizio del secondo tempo della partita Roma – Frosinone: il gesto sarebbe scaturito da una discussione nata a causa di un tatuaggio con lo stemma del Liverpool che il marito della donna aveva su una gamba.

L’uomo era stato infatti accerchiato con atteggiamento minaccioso da altri tifosi, tra cui l’arrestato e la donna era corsa in suo aiuto, discussione culminata con lo spintonamento e la successiva caduta.

Il tifoso romanista dopo il fatto era tornato tranquillamente ad assistere all’incontro di calcio mentre la donna era stata trasportata in ospedale per le cure mediche e giudicata guaribile in 30 giorni.

Attraverso una visione minuziosa dei filmati dell’impianto di sorveglianza dello stadio, è stato possibile riconoscere ed identificare l’uomo ed arrestarlo.