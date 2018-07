Roma, fuga in autostrada con 11 quintali di ottone rubato in auto: arrestati

Viaggiavano in autostrada con 11 quintali di ottone rubato. Fuggono all'alt e scatta l'inseguimento alle luci dell'alba: arrestati 3 romeni.

I tre uomini sono stati notati, alla guida di una station wag, dagli agenti della polizia stradale di ROma Nord, mentre viaggiavano a forte velocità in autostrada. Ad attirare l'attezione della pattuglia l’assetto molto ribassato del veicolo soprattutto nella parte posteriore, segno di un carico molto pesante. I tre hanno però ignorato il segnale di stop, proseguendo la corsa e vendo fermati poco dopo. I controlli successivi hanno permesso l'insolita scoperta; all’interno dell’autovettura, a partire dal vano di carico per arrivare ai posti a sedere, c'era un ingente quantità di cilindri in ottone per serrature e chiavi grezze per un peso complessivo di 11 quintali. Un carico enerme, impossibile da giustificare per i tre.

Gli accertamenti successivi hanno permesso di scoprire che le serrature, nonché un tablet ed una macchina del caffè erano state rubate nella notte, nella zona industriale di Antrodoco (RI) ad una ditta specializzata in serramenti. La refurtiva è stata così restituita ai legittimi proprietari mentre i tre occupanti del veicolo, D.C.M. di anni 32, N.A.E. di anni 25 e P.N.V. di anni 32, tutti di origini romene, sono stati arrestati e accompagnati presso il carcere di Rieti.