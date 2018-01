Roma, funzionario della Protezione Civile prestava soldi a strozzo al 40%

Prestava soldi ad un tasso del 40%, sfruttando la sua rete di rapporti e il suo ufficio della Protezione Civile come “base operativa”.

Un funzionario del Dipartimento di Protezione Civile, 59enne romano, è stato arrestato per usura continuata, tentata estorsione ed esercizio abusivo di attività finanziaria dai Carabinieri della Compagnia Roma San Pietro.

I militari hanno accertato che l'arrestato aveva messo in atto, in maniera continuativa ed organizzata, un'attività di concessione di prestiti a tasso usurario, anche del 40%, nei confronti di diversi titolari di attività commerciali del quartiere Prati a Roma, utilizzando anche metodi estorsivi per farsi consegnare il denaro prestato, avvalendosi del suo ufficio della Protezione Civile di Via Ulpiano come "base".