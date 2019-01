Roma fuori dall'emergenza rifiuti. Il video di Giro tra i cassonetti stracolmi

“L'emergenza rifiuti a Roma?” E' finita”, parola di Francesco Giro che con un video-verità chiede scusa al sindaco Virginia Raggi per gli attacchi politici alla Giunta 5 Stelle e fa ammenda: “Roma è tornata una città pulita all'altezza delle altre capitali europeee”.

Peccato che mentre il forzista Giro continua a cospargersi il capo di cenere per la violenza degli attacchi politici, il telefonino cambi inquadratura e nella notte romana, immortali i cumuli di rifiuti che circondano i cassonetti stracolmi. Con garbo ed eleganza l'esponente politico cerca la via della satira, unica risorsa contro una situazione che non sembra avere una via d'uscita.