Roma, gelo e vento: i musei aprono le porte per un weekend ricco di iniziative

Per fronteggiare il freddo e il vento, Roma raccoglie ogni giorno un fitto calendario di incontri, eventi, mostre, attività per adulti e bambini. Ecco il programma per il fine settimana di venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 gennaio.

Venerdì 11 e sabato 12 gennaio dalle 19:30 alle 23:00 (ultimo ingresso alle 22:00) è possibile conoscere L’Ara Pacis com’era attraverso il progetto multimediale che permette di rivivere le vicende che l’altare monumentale ha conosciuto nel corso dei secoli. Utilizzando particolari visori, elementi virtuali ed elementi reali si fondono direttamente nel campo visivo dei visitatori, trasportandoli in una visita immersiva e multisensoriale all’altare voluto da Augusto per celebrare la pace da lui imposta su uno dei più vasti imperi mai esistiti. La visita, che ha la durata di circa 45 minuti, è disponibile in 5 lingue: italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco. I visori non sono utilizzabili al di sotto dei 13 anni.

“Allegro ma non troppo” è il titolo della visita guidata alla Casina delle Civette di Villa Torlonia in programma sabato 12 gennaio alle ore 11:00, un “laboratorio” di incontro tra le arti anche grazie alla presenza del Museo della Vetrata Artistica, che qui ha trovato la sua naturale collocazione.

Visita alla mostra “Balla a Villa Borghese” al Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese sabato 12 e domenica 13 gennaio alle 16:00, per adulti e famiglie mentre solo sabato 12 gennaio, alle 10:00 e alle 11:00, visite per tutti alla Casa Museo Alberto Moravia, a cura di Bellitalia 88.

Per i più giovani, il Museo di Zoologia ha in programma sabato 12 gennaio (15:30-17:30) “Scienza divertente. Giganti del passato… i Dinosauri”, un percorso avvincente nel mondo della preistoria ancora tutto da scoprire e conoscere. Domenica 13 gennaio (15:00-18:00), inoltre, un vero e proprio viaggio avvincente attende i giovani esploratori con Museo-game: “intrappolati nel ghiaccio”, per scoprire le incredibili e variegate forme di vita del nostro Pianeta nei panni del famoso naturalista Charles Darwin.

Sono tante le Mostre da visitare durante il fine settimana, a cominciare dalle due in corso ai Musei Capitolini, “La Roma dei Re. Il racconto dell’archeologia” e “I Papi dei Concili dell’era moderna. Arte, Storia, Religiosità e Cultura”. Proseguendo con “Balla a Villa Borghese” e “L’acqua di Talete. Opere di José Molina”, al Museo Carlo Bilotti di Villa Borghese, la prima incentrata sulle opere dipinte dall’artista nella villa e l’altra sulle origini del pensiero occidentale.

Al Museo di Roma, oltre a “Il Sorpasso. Quando l’Italia si mise a correre, 1946-1961”, è in corso “Paolo VI. Il Papa degli artisti”, una mostra che ripercorre la storia degli ultimi tre concili dell’età moderna che hanno determinato radicali cambiamenti nella storia della Chiesa.

Nel chiostro della Galleria d’Arte Moderna di via Francesco Crispi, si può vedere l’installazione etica di Antonio Fraddosio “Le tute e l’acciaio”, dedicata agli operai dell’Ilva e alla città di Taranto.

Al Casino dei Principi di Villa Torlonia “Discreto continuo - Alberto Bardi. Dipinti 1964/1984”, una mostra che ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica.

Oltre alla straordinaria “Lisetta Carmi. La bellezza della verità”, al Museo di Roma in Trastevere è da vedere l’esposizione “Vento, caldo, pioggia, tempesta. Istantanee di vita e ambiente nell’era dei cambiamenti climatici” con la quale, attraverso un percorso di fotografie, Greenpeace racconta i cambiamenti climatici.

Inoltre, al Museo dell’Ara Pacis è in corso la mostra che ripercorre la carriera straordinaria di Marcello Mastroianni e al Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco e al Museo Ebraico di Roma l’esposizione dedicata all’archeologo e mercante d’arte Ludwig Pollak (Praga 1868 – Auschwitz 1943), che racconta la storia professionale e personale del grande collezionista, dalle sue origini nel ghetto di Praga agli anni d’oro del collezionismo internazionale, alla tragica fine nel campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau.

Ai Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali “Viaggio nel Colosseo - Magico fascino di un monumento”, una mostra grafica sul fascino che “la magia” del Colosseo ha sempre esercitato sull’artista austriaco Gerhard Gutruf, attraverso una selezione delle sue opere realizzate in tecniche e formati differenti.

Fino al 15 gennaio, infine, da vedere “Diverso per natura”, vetrine e diorami con esemplari particolarmente significativi della fauna del territorio romano e più in generale laziale, al Museo di Zoologia.

In attesa del primo Festival degli effetti speciali, previsto da sabato 12 gennaio alla Casa del Cinema di Roma, l’evento sarà anticipato nei giorni precedenti (dall’8 all’11) con la proiezione di quattro film di maestri che hanno fatto la storia degli effetti visivi e degli effetti speciali. Venerdì 11 gennaio alle ore 18 sarà la volta dei due italiani Carlo Rambaldi e Sergio Stivaletti con le proiezioni di due dei loro lavori più significativi: E.T. l’extra-terrestre di Steven Spielberg e I tre volti del terrore di Stivaletti.

Alla Casa della Memoria e della Storia, venerdì 11 gennaio si possono vedere le installazioni di Fabrizio Dusi “Dont't Kill 1938”. La mostra, a ingresso libero, evoca il drammatico tema delle leggi razziali, emanate dal regime fascista nel 1938.

Per i possessori della MIC card è gratuito l’accesso ai Musei Civici e ai siti archeologici e artistici della Sovrintendenza Capitolina. Sono inoltre gratuite le visite e le attività didattiche che rientrano nel biglietto d’ingresso al museo, a esclusione delle mostre “Marcello Mastroianni” al Museo dell’Ara Pacis e “Il Sorpasso. Quando l’Italia si mise a correre, 1946-1961” al Museo di Roma.