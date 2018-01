Roma, Gentiloni: “Aiuto del governo accolto con sospettosa riluttanza”

L'aiuto governativo offerto a Roma viene accolto con “sospettosa riluttanza”. Così si è espresso il premier Paolo Gentiloni intervenuto alla Costituente per Roma promossa da Roberto Giachetti al Tempio di Adriano.

"Il governo c'è, apprezza lo sforzo per dare alla città un respiro lungo e sollecita tutti ad avere per Roma l'ambizione universale che questa città merita", ha proseguito.

"Il governo non sta alla finestra rispetto alle corsie alle difficoltà che attraversa la Capitale", ha ribadito Gentiloni, sottolineando come lo stato abbia dato risposte alle crisi e alle difficoltà di Roma.

Il Tavolo per Roma - il vertice a cui hanno presieduto il Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda, la sindaca Virginia Raggi e il governatore Nicola Zingaretti - secondo Gentiloni ha “fatto alzare il sopracciglio” alle istituzioni locali. Nonostante questo si è detto convinto che il governo in quanto tale non possa non avere uno spirito di collaborazione.