Roma, gettate nel Tevere dalla madre: sospese le ricerche delle due gemelline

Gettate nel Tevere dalla madre ed inghiottite dal fiume dal 20 dicembre scorso. I soccorritori interrompono le ricerche delle due gemelline di 5 mesi, ufficialmente "disperse".

Nonostante gli sforzi dei vigili del fuoco e della polizia fluviale, i corpi delle due bambini non sono infatti mai stati trovati. Anche l'utilizzo di speciali radar non ha consentito di individuare le piccole, che potrebbero esser state trascinate via dalla corrente, arrivando forse fino al mare. Per quasi un mese e mezzo i soccorritori hanno monitorato il fiume, prima anche con l'aiuto di due elicotteri, poi con i gommoni dei sommozzatori. Successivamente i pompieri hanno deciso di adottare una strategia affidandosi alla tecnologia. L'intero campo di ricerca è stato scandagliato due volte ma non si sono ottenuto risultati. I corpicini, quindi, a questo punto difficilmente si trovano lungo il corso del fiume. Per questo motivo le ricerche sono state interrotte.