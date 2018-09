Roma, il meteo di giovedì: torna l'alta pressione, temperature in lieve rialzo

Un nuovo anticiclone porterà masse d’aria calda su gran parte dell’Italia, garantendo un tempo soleggiato su tutta Roma.

Giovedì 27 settembre il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso, per l’intera giornata non sono previste precipitazioni.

Dopo un risveglio piuttosto fresco, dovuto ad una corrente proveniente dai Balcani, i romani potranno godere di temperature al di sopra della media stagionale: secondo l'Ufficio Metereologico dell'Aeronautica Militare la temperatura massima sarà di 27°C, mentre la minima registrerà punte fino ai 10°C.