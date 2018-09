Roma, il meteo di martedì: il caldo saluta un autunno che sa ancora d’estate

E’ arrivato l’autunno ma a Roma le temperature sono ancora piuttosto estive.

Secondo l'Ufficio Metereologico dell'Aeronautica Militare, martedì 25 settembre i cieli della Capitale saranno in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata. Il sole spunterà già a metà mattina e non sono previste precipitazioni.

La temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3700 m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest.