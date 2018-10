Roma, il Pd paralizza la Colombo: flash mob contro i limiti di velocità

Pd a passo di lumaca su via Cristoforo Colombo. Gli esponenti del Municipio X inscenano un flash-mob di protesta contro i limiti di velocità a 50 chilometri orari.



Il corteo delle auto manifestanti, partito da Piazzale Nervi all'Eur, sfila in segno di protesta fino ad Ostia percorrendo la Cristoforo Colombo e rispettando quel limite di 50 chilometri orari, "per ricordare alla Sindaca, una volta di più - spiegano i manifestanti Pd - che l’abbassamento dei limiti di velocità e le 'zebrature' per l’interdizione al traffico non risolvono affatto i problemi di viabilità. Ed è semplicemente vergognoso prendersi gioco dei cittadini in questo modo!”.

Una via fondamentale, che collega Ostia con Roma, il cui traffico è letteralmente paralizzato dai divieti di velocità, temporanei nelle intenzioni ma interminabili nei fatti. Secondo Athos De Luca, consigliere del PD nel X Municipio di Roma, "la vicenda della colombo è emblematica per quanto riguarda tutta la situazione della mobilità. In due anni e mezzo non abbiamo visto un'arteria che sia stata rifatta. Ora - ha sottolineato - la Colombo si collega con il mare ed è la strada più importante e nemmeno hanno rimodulato i limiti di velocità su alcuni punti in cui la viabilità è buona".