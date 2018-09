Roma, Ileana Argentin denuncia: “Municipio XIV inaccessibile ai disabili”

Uffici pubblici del Comune di Roma inaccessibili per i disabili: Ileana Argentin punta il dito contro le barriere architettoniche del Municipio XIV.

“Ero nella sede del Municipio XIV per chiedere l'autorizzazione all'utilizzo di uno spazio pubblico per una manifestazione contro la violenza sulle donne - ha raccontato all'agenzia Dire l’ex deputata del PD - e una volta giunta nel padiglione 32 mi sono trovata davanti una scalinata a dividermi dall'ufficio al primo piano. Naturalmente senza ascensore”.

A quel punto, ha aggiunto, “il mio accompagnatore è salito e ha chiesto più volte all'impiegata di scendere, ma lei non lo ha fatto. Ha detto che non serviva. Sono rimasta in attesa 25 minuti, e alla fine non abbiamo concluso nulla”.

“L'unico ufficio accessibile nel Municipio XIV è quello per l'assistenza ai disabili, i quali però non possono essere invece cittadini con necessità comuni Ancora una volta le barriere architettoniche ci impediscono di essere cittadini come gli altri” ha concluso amareggiata la Argentin.