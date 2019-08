Roma in crisi, Salvini a Raggi: “Incapacità e incompetenza, città massacrata”

Salvini inarrestabile, dal palco della festa della Lega si scaglia contro la sua “amica-nemica” Virginia Raggi e la Capitale: “Roma è una città massacrata dalla incapacità e dalla incompetenza”.

Tra crisi di Governo, ipotesi rimpasto ed elezioni, tour per le spiagge d'Italia e feste della Lega, Matteo Salvini trova il tempo anche per affossare ancora una volta Raggi ed il suo operato nella Capitale. “Roma è una città massacrata dalla incapacità e dalla incompetenza – ha detto Salvini domenica sera dal palco della festa leghista a Marina di Massa –. Essere onesti non basta per fare il proprio lavoro”.