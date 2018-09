“Roma in emergenza democratica”: consiglieri in rivolta contro il M5S

“Un'occupazione contro la mancanza di democrazia della maggioranza”: i consiglieri dell'opposizione del Pd, RomaTornaRoma, Sinistra X Roma e Gruppo misto hanno occupato simbolicamente l'aula Giulio Cesare, dopo la chiusura del Consiglio straordinario sulle partecipate e la decisione di non proseguire i lavori dell’assemblea quando la discussione generale era ancora in corso.

Il capogruppo Pd, Giulio Pelonzi ha spiegato la rivendicazione delle opposizioni: “Abbiamo chiesto il prolungamento per votare gli atti, ovvero odg sulle 5 aziende più problematiche. Il voto sugli atti, anche senza parlare, avrebbe dato la posizione del M5S, si sarebbero dovuti esporre e togliere la maschera, invece nessuno del M5S è nemmeno intervenuto in Aula. Hanno impedito la votazione degli Odg tranciando i lavori d'Aula per non esporsi su una linea politica che non erano pronti a prendere perché il loro politburo nazionale non ha ancora mandato la velina su come posizionarsi”.

Anche per Valeria Baglio: “A Roma ormai è emergenza democratica”, mentre secondo Stefano Fassina di Sinistra per Roma: “C'è un problema di democrazia di cui è responsabile il presidente De Vito. È un precedente grave, la maggioranza ha fatto iniziare l'Aula un'ora in ritardo e il presidente invece di garantire le 3 ore concordate ha utilizzato in modo strumentale i suoi poteri per coprire le contraddizioni della maggioranza. Ci rivolgeremo al Prefetto affinché valuti la correttezza della gestione dei lavori dell'Aula”.

Infine Svetlana Celli di RomaTornaRoma ha dichiarato: “Si parla dei lavoratori e dei servizi alla città che non sappiamo se continueranno o meno. Non ci sono state date risposte né la possibilità di sapere o votare, bastavano 15 minuti in più ma nessuno della maggioranza ha avuto la volontà nemmeno di parlare o intervenire”.