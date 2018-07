Roma, incendio a Torpignattara: donna salvata dai Vigili del Fuoco

Incendio a Torpignattara: ad andare a fuoco un appartamento in via Pietro Rovetti.

Momenti di terrore per i residenti della zona che hanno segnalato l’emergenza. Sul posto sono intervenuti polizia, vigili del fuoco e personale del 118 che hanno tratto in salvo la proprietaria 60enne, che è stata poi ricoverata al Sant’Eugenio per una lieve intossicazione da fumo.

Le fiamme sono state spente e non ci sono stati altri feriti ed intossicati. Non è stato nemmeno necessario evacuare lo stabile. Sono in corso le indagini per stabilire le cause dell’incendio.