Roma, incidente mortale. Scontro tra furgone e moto, muore centauro

Incidente stradale mortale: scontro tra un furgone e una moto.

E' accaduto poco prima delle 23 di giovedi in piazzale della Radio all'angolo con via Pacinotti. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell'XI gruppo Marconi della polizia locale di Roma capitale e l'Ama per quanto di competenza.

A perdere la vita è stato un uomo di 44 anni, che era a bordo di un motorino Honda Sh. Il centauro, a quanto riferito, si è scontrato con un Renault Master, un autocarro. L'uomo è stato portato prima all'ospedale San Camillo e poi al Gemelli, ma è stato comunque inutile.