Roma. L'interrogazione è del 2016, ma in aula non c'è: Castiglione richiamata

Assessori grillini cercasi in consiglio comunale. Rosalba Castiglione, titolare del patrimonio di Roma, assente durante un'interrogazione presentata nel 2016.

Dopo "soli" due anni di attesa, la consigliera Svetlana Celli, per "Roma Torna Roma", ha visto gli assessori della giunta Raggi disertare il Question time dedicato: "Non capisco come sia possibile che l’assessora Castiglione oggi non sia presente per impegni precedenti, quando la mia è un’interrogazione presentata nel 2016 e la sua convocazione è stata concordata nella Conferenza dei Capigruppo”, aveva protestato la consigliera Celli.

Un appello accorato che ha fatto breccia nel presidente dell'Assemblea Capitolina, in pentastellato Marcello De Vito, che di risposta assicura di aver "Raccolto il suo richiamo, soprattutto visto che è relativo a un’interrogazione presentata nel 2016 - sottolinea De Vito - Sarà mia cura scrivere ai membri della Giunta, ai sensi del Regolamento d’Aula, perché assicurino la loro presenza nel rispetto dell’aula e delle prerogative dei Consiglieri”.

Non hanno partecipato al question time odierno per impegni precedentemente assunti, oltre all’assessora al patrimonio Rosalba Castiglione, richiamata dall’intervento della consigliera Celli, l’assessora a Roma Semplice Flavia Marzano, l’Assessora ai Lavori Pubblici Margherita Gatta, l’assessora alla Mobilità Linda Meleo e l’assessore al Bilancio Gianni Lemmetti.