Roma, l’M5S snobba Casapound: “Sono abusivi. La protesta è una medaglia”

Casapound sfila in Campidogli con cori e slogan contro la Raggi, ma l'M5S capitolino snobba i militanti della tartaruga frecciata: "Proteste? Sono medaglie al valore".

Solo poche decine, con bandiere tricolore e del movimento, sotto palazzo Senatorio per protestare contro lo sgombero dell'edificio di via Napoleone III, occupato da 15 dal movimento di estrema destra. Sulle scale di fronte all'ingresso di Palazzo Senatorio è stato esposto uno striscione con scritto 'Raggi sindaca di Rom e clandestini". "Invece di perdere tempo a chiedere lo sgombero di posti che nemmeno le competono, come CasaPound, la Raggi si occupi di rifiuti per strada, topi in Campidoglio, autobus che vanno a fuoco o case popolari", ha urlato un militante del movimento di estrema destra al megafono. Poi è partito il coro "Raggi, Raggi, vaffanculo".

"Le proteste di CasaPound sono medaglie al valore - liquida l'M5S romano su Facebook - Rispediamo i volgari insulti al mittente e ci auguriamo che lascino al più presto l'immobile di via Napoleone III, che occupano abusivamente".