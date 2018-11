Roma, l’ultima profezia di Renzi: “Domenica l'inizio della fine per Raggi”

Migliaia di persone al voto per il referendum Atac, per "dire stop a Virginia Raggi". Matteo Renzi si lancia nell'ultima profezia: "Domenica sarà l'inizio della fine per l'M5S".

L'ex premier torna ad attaccare, attravero un post su Facebook, la gestione pentastellata della Capitale, che nella giornata di domenica si recherà alle urne per la liberalizzazione del Tpl. Roma come Torino sotto esame, le due città dove per prima è scoppiata la "rivoluzione" M5S e per prima dove secondo Renzi terminerà: "A Roma domenica migliaia di persone voteranno per dire Stop a Virginia Raggie alla sua gestione scriteriata del trasporto pubblico. A Roma c'è il record europeo di autobus che bruciano e una mancanza di efficienzache pagano i cittadini - accusa Renzi -Torino e Roma sono le due città da cui è partito il trionfo dei Cinque Stelle nel 2016. Ma questo weekend dimostra per i grillini che Torino e Roma saranno anche l'inizio della fine".