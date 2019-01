Roma, la Casa del Cinema omaggia Wenders: cortometraggi, documentari e film

La Casa del Cinema di Roma e VIGGO dedicano un omaggio al regista tedesco Wim Wenders in un lungo percorso che si articolerà tra cortometraggi, documentari e film portando sul grande schermo versioni di opere per anni non più visibili a partire dal 5 febbraio sino al 14 aprile.

“Same Player Shots Again” (1967), il primo film realizzato per la Hochschule für Film und Fernsehen di Monaco, “Reverse Angle” (1982), girato a New York in una pausa di riflessione tra “Nick’s Film – Lightning Over Water” (1979/1980) e “Lo stato delle cose” (1980), saranno solo alcuni dei film che verranno riproposti, tutti nelle versioni recentemente restaurate dalla “Wim Wenders Stiftung” sotto l’attenta supervisione di Wim e Donata Wenders.

“Motion – Emotion” non è una completa retrospettiva ma un corposo omaggio al regista che grazie alla bellezza delle immagini e alle sue storie, ha davvero saputo coniugare il movimento meccanico della pellicola con il viaggio nello spazio geografico, tra paesaggi e tempi, in un moto dell’anima che trasforma e riporta a casa: un non luogo ove ritrovare la propria storia, la propria identità.

Un biglietto omaggio per un emozionante viaggio in compagnia di Alice, Bruno, Robert, Jonathan, Tom, Travis, e tanti altri ancora, che dalle campagne della ex Germania ovest ci porterà ad Amburgo, New York, Sintra, Hollywood, Los Angeles, Berlino e poi Tokio, Lisbona, Cuba e altri luoghi ancora. Fino alla fine di un mondo che non avrà mai fine.

Ad accompagnare lo spettatore in questo moto dell’anima sarà lo stesso Wenders che, attraverso alcune video presentazioni, introdurrà la visione di alcune delle sue opere.