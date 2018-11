Roma, la casa è un miraggio: 57mila famiglie in emergenza abitativa. I dati

Sono 57mila le famiglie romane per strada, pari a 200mila persone. Nel corso dell'incontro "politiche dell'abitare a Roma" l'Acer ha svelato i numeri allarmati dietro l'emergenza abitativa.

Un fenomeno che vede il registrarsi di "un incremento esponenziale degli sfratti per morosità, la nascita di alloggi di fortuna, baraccopoli, occupazioni abusive". Parola di Nicolò Rebecchini, presidente dell'Acer. Secondo gli ultimi dati sarebbero infatti 12mila i nuclei familiari in attesa di un alloggio di Erp, oltre 10mila le richieste di sostegno all'abitare e solo 4000 le richieste soddisfatte.

Sono oltre 90 gli stabili occupati da almeno 12mila persone e ogni anno si aggiungono oltre 9000 sfratti, di cui 3200 eseguiti. Sono oltre 7500 le persone senza fissa dimora e oltre 9000 i rifugiati richiedenti asilo. Di contro sono 34.750 le case inutilizzate. Per superare l'emergenza per Rebecchini è "proprio il pubblico che senza tentennamenti dovrebbe dare l'esempio per avviare processi rigenerativi di livello urbanistico".