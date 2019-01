Roma, la mega truffa ai Musei Vaticani. Biglietti falsi, chiusa agenzia

Musei Vaticani, è mega truffa sui biglietti d'ingresso: la Polizia di Stato chiude un'agenzia di viaggi abusiva e sequestra 1.800 tickets, tutti acquistati con carte di credito clonate. Denunciato un cittadino extracomunitario per ricettazione e riciclaggio.

Lunedì mattina gli agenti del Commissariato Borgo hanno dato esecuzione al provvedimento con il quale il Questore di Roma ha ordinato l’immediata cessazione dell’attività abusiva dell'agenzia di viaggi e turismo svolta da un 48enne extracomunitario.

Lo straniero, per ben due volte era stato già sanzionato per esercizio abusivo di agenzia di viaggi e turismo, ricevendo sanzioni per un importo totale di 6.666 euro.

Nel corso dell’ultima ispezione, effettuata all’interno dell’agenzia, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato migliaia di biglietti di ingresso per i Musei Vaticani, per un controvalore di 37.000 euro, acquistati utilizzando carte di credito clonate.

Lo straniero è stato denunciato alla Autorità Giudiziaria per i reati di ricettazione e riciclaggio. L’operazione si inquadra in un più ampio contesto di verifiche e controlli che gli investigatori del Commissariato, diretto da Moreno Fernandez, hanno posto in essere da tempo, al fine di prevenire e contrastare il fenomeno dell’abusivismo turistico e commerciale nelle zone adiacenti allo Stato Vaticano.