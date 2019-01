Roma, “Lega e M5S fermino Raggi”: Mussolini chiede il commissariamento di Ama

Rifiuti, roghi tossici ed anche la bocciatura del bilancio Ama. Rachele Mussolini, consigliere comunale della lista civica "Con Giorgia", annuncia la fine del tempo della Raggi, chiedendo ufficialmente il commissariamento della città al Governo Lega-M5S.

"Il tempo a disposizione di questa giunta, che procede per proclami ma è incapace di governare la città, è scaduto: Ama va commissariata al più presto - scrive la Mussolini in una nota - E a farlo deve essere il Governo. Mi aspetto, perciò, che si individui in tempi rapidi un Commissario straordinario a cui affidare l’arduo compito di riportare Roma alla normalità. Luigi Di Maio e i suoi alleati la smettano di tutelare la Sindaca Raggi, difendendola a spada tratta, e pensino, almeno una volta, alla cittadinanza, costretta ancora a pagare per l’inadeguatezza di chi governa".