Roma-Lido, guasto a Magliana: un treno ogni 20 minuti. L'ira dei pendolari

Roma-Lido in tilt, un guasto all'altezza della fermata Magliana, con conseguente evacuazione, scatena il caos. Treni rimodulati: uno ogni 20 minuti, esplode l'ira dei pendolari.

Giovedì da incubo per la ferrovia Roma-Lido, pioggia di proteste per l'ennesima giornata di disagi. A scatenare una terribile reazione a catena su tutta la linea, che collega Ostia a Piramide, un guasto a Magliana, che ha costretto ad una rimodulazione delle corse di tutti i treni. Una situazione limite testimoniata dalla raffica di commenti provenienti dal web, con il surreale racconto di alcuni protagonisti: "A casal bernocchi sul treno successivo non si riesce a salire...allora si può sapere che cavolo sta succedendo? È una vergogna", scrive qualcuno. Qualcun altro, ancora, attacca: "Ma vi rendete conto di che situazione grave c'è sulla Roma lido?? Stamattina sembravamo scimmie arrampicate sui poggia mano, situazione assurda!!".

Sull'onda dell'indignazione, parla anche il Comitato Roma-Lido, voce storica dei pendolari, che tramite il proprio profilo social scrive: "Grazie Regione , Atac e Comune. Oggi è impossibile uscire dal X municipio né in macchina né sulla Roma lido. La situazione grave alle 8 è peggiorata: un treno da Roma è svampato a magliana, i treni dir Roma sono rimodulati a 20/25 min. per chi non parte da ostia oggi salire sul treno è un problema!".