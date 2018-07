Roma, Lorenzo Foti, mr. bitcoins alla corte di Raggi. Esplode la polemica

A risolvere a risolvere i problemi della Raggi ci penserà Lorenzo Foti. Dopo Luca Lanzalone, finito ai domiciliari per le vicende dello stadio di Roma, la Raggi si è posta l'urgenza di riformare la squadra ormai decapitata.

Ecco allora che la scelta è caduta su Lorenzo Foti, forse poco conosciuto alla gran parte dei romani, ma noto nell’ambiente 5S come il "guru" di Grillo. Sembra infatti che le sue conoscenze tecnologiche abbiamo permesso al cofondatore dei Cinque Stelle di rendere il suo pensiero sul futuro, realtà.

Così la Raggi lo chiede in prestito per svolgere “Attività di supporto nell’ambito dell’ufficio di diretta collaborazione della Sindaca con particolare riguardo alle attività di coordinamento e omogeneizzazione dei processi di indirizzo”.

Lui, scrittore free lances, programmatore e con una buona conoscenza di BitCoin e blockchain, aiuterà il sindaco a sistemare Roma ricevendo, per questo impegno, circa 90mila ero l’anno, cosa ben diversa da Lanzalone che ha lavorato affianco alla Raggi, alla guida del Comune di Roma, a titolo gratuito.

Ora il “guru" anche della Raggi, oltre che di Grillo, affiancheràRaggiforse rimanendo un po’ più in ombra del precedente “Papa nero”, Lanzalone che per tutti ormai era di fatto il vero sindaco di Roma. Foti conosce meglio il mondo delle strategie a supporto delle progettazioni per la realizzazioni di iniziative, per cui la guida del Comune di Roma dovrebbe in breve lasciare la visione del solo mondo degli affari per conoscere l’applicazione di strategie innovative. Insomma basta scambio di soldi reali passiamo al Business Analitico. E di Business Analitico, Lorenzo Foti ne parla in suo libro, da lui stesso editato, dove nella sua presentazione scrive: “Non esiste la strada sicura verso il successo, chi la promette sta mentendo e si approfitta delle speranze di chi lo ascolta. Riuscire in un progetto richiede tantissimo impegno, dedizione e coraggio. L'esperienza ti aiuta a risparmiare energie e denaro, a capire quando fermarti senza farti male e come ottimizzare i processi del tuo business aumentandone il guadagno”.