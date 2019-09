Roma mai così in basso: Alemanno si toglie un sampietrino dalla scarpa

L'ex sindaco Alemanno: "L'Amministrazione Raggi è la peggiore degli ultimi 12 anni nel voto dei romani sulla qualità della vita a Roma, quella nostra la migliore, superiore anche agli ultimi anni di Veltroni".

Gianni Alemanno, ex sindaco di Roma, si toglie un sampietrino dalla scarpa dopo la pubblicazione del rapporto annuale presentato dall'Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma capitale, l'agenzia ufficiale indipendente competente per questi controlli. “Va notato – spiega Alemanno – che i dati diffusi da questa Agenzia derivano dal voto che i romani danno sulla qualità di tutti i servizi offerti dal Comune di Roma, che poi vengono riassunti nella tabella sulla 'qualità della vita'".

"Sono quindi i romani - continua l'ex sindaco - a dire che il voto massimo (6,3) nella qualità della vita a Roma è stato raggiunto nel 2012, ultimo anno interamente amministrato dalla Giunta Alemanno, ma che tutti gli anni del governo di centrodestra sono stati superiori sia quelli di Veltroni che, ancor più, a quelli di Ignazio Marino e di Virginia Raggi. Il Sindaco in carica rimane inchiodata ormai da due anni al voto 5,3, dopo aver toccato la punta minima di 5,1 nel 2016".