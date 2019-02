Roma malata di smog. Inquinamento killer: 120 morti premature ogni anno

Troppo smog a Roma, l’aria della città è malata d’inquinamento. Biossido di azoto sopra i limiti di legge: 120 morti premature, quasi una ogni 3 giorni, a causa dell’aria inquinata.

È quanto svela il dossier presentato da “Cittadini per l’Aria”, Onlus che si occupa di monitorare il livello di inquinamento dei centri urbani. I dati, presentati in Campidoglio, mostrano come almeno il 27% dei romani viva in zone della città dove le concentrazioni di biossido di azoto superano i valori massimi consentiti. Mentre la totalità dei cittadini della Capitale è cronicamente esposta ad un livello di NO2 superiore alla soglia oltre la quale l'Organizzazione Mondiale della Sanità riconosce effetti nocivi per l'organismo umano.

Numeri allarmanti ricavati dalle rivelazioni della campagna “NO2, No Grazie”, che si è svolta a Roma nel febbraio 2018, che sottolinea impietosa come la maggior parte del biossido d’azoto romano derivi del traffico stradale.