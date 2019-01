Roma, malato di distrofia muscolare sogna l'università. L'appello al Governo

Carlo Guglielmo Vitali, 31 enne di Roma, è uno studente di giurisprudenza che lotta contro la distrofia muscolare. A frenare la sua voglia di studiare un solo, grande, problema: la mancanza di Ebook.

L'unico modo per lui, e come lui molti altri, di leggere è infatti documentarsi su libri in formato elettronico, molto rari tra le case editrici specializzate in testi universitari e specialistici. Per questo Carlo ha deciso di lanciare una petizione online, che ha già superato le 100mila firme, chiedendo di rimuovere quegli ostacoli che lo separano da uno studente qualsiasi.

"Le Case Editrici dovrebbero ormai capire che, non mettendo in commercio libri in formato elettronico, negano di fatto, a noi disabili gravi, il diritto allo studio e all'aggiornamento professionale - si legge nella petizione - Sono pochissime le versioni digitali dei libri specialistici universitari o professionali, a dispetto di tanti romanzi ormai disponibili in Ebook."

E conclude: "Chiedo al Presidente del Consiglio e al competente Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nonché al Ministro per la Famiglia e la Disabilità di sollecitare una soluzione al problema, ormai non più rinviabile".